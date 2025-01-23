¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Ç¥³¥é¥à¡ÖÏ¤ÉÛ¥«¥ë¥Þ¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¿ÍÀ¸ÏÀ¡×¤òÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤ëÏ¤ÉÛ¥«¥ë¥Þ¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥£¥¬¡¼¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ°ÛºÌ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ëÏ¤ÉÛ¡Ê¤ê¤ç¤Õ¡Ë¥«¥ë¥Þ¡£¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ÎÏ¢ºÜ¥³¥é¥à¡ÖÏ¤ÉÛ¥«¥ë¥Þ¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¿ÍÀ¸ÏÀ¡×¤Ç¤Ï¡ØZeebra¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¡ö¡ö¡ö¡úº£½µ¤Î¤Ò¤È¸À¡ÖZeebra¤µ¤ó¤Î¥¹¥´¤µ¤ò´¶¤¸¤¿Ç¯±Û¤·LIVE¤Î°ìËë¡×º£²ó¤ÏºòÇ¯¤ÎÂç³¢