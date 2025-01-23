ÃæµïÀµ¹­¤µ¤ó¤Î½÷À­¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¤á¤°¤ë°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤Ç¡¢¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï23Æü¸á¸å2»þÈ¾¤«¤éÎ×»þ¼èÄùÌò²ñ¤ò³«¤­¡¢Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÀßÃÖ¤Ê¤É¤òµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Î×»þ¼èÄùÌò²ñ¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¼Ò³°¼èÄùÌò¤é¤«¤é¡¢¶¯¤¤´íµ¡´¶¤äÀè½µ¤Î¹Á¼ÒÄ¹¤é¤Î²ñ¸«¤òµ¿Ìä»ë¤¹¤ëÀ¼¤Ê¤É¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ºØÆ£À¶¿Í¼èÄùÌò¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï»ëÄ°¼Ô¤ä¥¹¥Ý¥ó¥µ