「S-TRAIN」や「拝島ライナー」などに使用される西武40000系電車（写真：tarousite / PIXTA）西武鉄道は2025年3月15日にダイヤ改正を実施します。対象路線は池袋線・西武秩父線・西武有楽町線・豊島線・狭山線・新宿線・拝島線・多摩湖線・国分寺線・西武園線・山口線。多摩川線ではダイヤに変更はありません。今回のダイヤ改正では池袋線の座席指定列車「S-TRAIN」に動きがあります。夕ラッシュが早い時間帯に推移していることを