（台北中央社）労働部（労働省）が22日に公表した労働者の生活や就業実態に関する昨年度の調査結果によると、2023年6月から24年5月までの1年間で、1カ月の平均時間外労働が1時間以上だったと答えた人の割合は全体の36.6%だった。調査は労働者保険や労災保険、就業保険（雇用保険に相当）に加入する国民を対象に行い、4085件の有効回答を得た。時間外労働が月1時間以上だと答えた人の、月平均の時間外労働は14.7時間だった。業種別