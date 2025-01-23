23日の日経225オプション2025年2月限（最終売買日2月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万7177枚だった。うちプットの出来高が9493枚と、コールの7684枚を上回った。プットの出来高トップは3万6000円の1657枚（11円安56円）。コールの出来高トップは4万2000円の1339枚（30円高99円）だった。 コールプット 出