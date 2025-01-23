23日の日経225オプション2025年3月限（最終売買日3月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2290枚だった。うちプットの出来高が1174枚と、コールの1116枚を上回った。プットの出来高トップは3万6000円の140枚（25円安175円）。コールの出来高トップは4万2500円の266枚（40円高235円）だった。 コールプット 出来