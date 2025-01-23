23日の日経225オプション2025年4月限（最終売買日4月10日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は56枚だった。コールの合計出来高は10枚。コールの出来高トップは4万5000円の5枚（35円高105円）だった。プットのの合計出来高は46枚。プットの出来高トップは2万9500円の12枚（3円安70円）だった。 コールプット 出来高