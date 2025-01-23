サッカーの競技場に避難した人々＝１９日、コロンビア・ククタ市/Fernando Vergara/AP（ＣＮＮ）南米コロンビアで、武装勢力同士の衝突が発生し、戦闘から逃れようと３万２０００人あまりが避難している。同国のオンブズマンが明らかにした。オンブズマンのアイリス・マリン氏によれば、カタトゥンボで先週、衝突が激化し、数万人が住むところを追われた。マリン氏は２１日、さらに数百人が自宅に閉じ込められており、衝突の激しさ