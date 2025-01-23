【北京共同】中国外務省の毛寧報道局長は23日の記者会見で、東京電力福島第1原発周辺で採取した海水を中国で調べたところ異常は見られなかったとの報道を確認し、日本産水産物の輸入再開には中国側が検査を続ける必要があると述べた。