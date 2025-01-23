北海道警本部23日午前11時半ごろ、北海道小樽市朝里1丁目で、JR函館線の線路内に立ち入って写真を撮っていた中国籍の60代女性が走ってきた列車と接触し、意識のない状態で病院に搬送された。小樽署が詳しい状況を調べている。署によると、女性は夫とともに観光で小樽市に来ており、線路内で海側を向いて写真を撮っていたところ、走ってきた快速と接触した。現場は朝里駅近くの踏切から西へ約50メートルの地点。夫は離れた場所