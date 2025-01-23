ＭＬＢ１年目から大活躍を見せた今永昇太投手（３１）らを擁するカブスが、新たにリース・マグワイア捕手（２９）とマイナー契約で合意したと２２日（日本時間２３日）に報じられた。米メディア「ジャスト・ベースボール」のアラム・レイトン記者が伝えた。カブスの捕手陣はミゲル・アマヤと２年契約で加入したカーソン・ケリーの２人。マグワイアは昨季まで所属したレッドソックスで５３試合に出場し、打率２割９厘と低迷した