プラスチックや化学繊維などの原料となるエチレンについて、石油化学工業協会は23日、2024年の国内生産が前年より6.3%少ない498万トンだったと発表した。500万トンを下回るのは37年ぶり。国内生産は07年の774万トンをピークに減少傾向が続く。人口減や経済構造の変化で需要が縮み、中国勢の設備増強も背景に国内のコンビナートにある12基の生産設備は、構造的に余っている。石化協の工藤幸四郎会長（旭化成社長）はこの日の