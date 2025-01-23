俳優の小沢仁志が２３日までに自身のユーチューブチャンネルを更新し、視聴者からの人生相談に答えた。視聴者からの「小沢さんは孤独や寂しい時、どう乗り越えてきましたか？」という相談に対して「孤独な時間を楽しめないと人生が楽しくない。孤独な時間が人を輝かせる素」と持論を述べた。「周りに人がいるからいいってもんじゃない。その周りが自分をハメる場合もあるし、いなきゃいないで寂しいだけ。孤独を楽しめるように