ステアシステムは、『TheLostWoods / 迷いの森』を2025年1月23日(木)に配信開始。 ステアシステム『TheLostWoods / 迷いの森』  ジャンル：ウォーキングシミュレーター対応プラットフォーム：Steam発売日：2025年1月23日価格：470円(税込) ステアシステムは、『TheLostWoods / 迷いの森』を2025年1月23日(木)に配信開始。■ストーリー気が付くと、見知らぬ森の奥深