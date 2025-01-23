ブルボンは、希少な“一番摘み焙煎宇治抹茶”を使用した抹茶フェア商品5品を2025年1月28日(火)に期間限定で発売します。 ブルボン「抹茶フェア」5品 【5品共通の商品概要】発売日：2025年1月28日(火)全国発売販売チャネル(予定)：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など価格：オープンプライス ブルボンは、希少な“一番摘み焙煎宇治抹茶”を使用した抹茶フェア商品5品を2025年1月2