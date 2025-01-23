ブルボンは、1袋で宇治抹茶の濃淡を楽しめるアソートチョコレート「108gミニビット宇治抹茶味くらべ」を2025年1月28日(火)に発売します。 ブルボン「108gミニビット宇治抹茶味くらべ」   内容量：108g発売日：2025年1月28日(火)全国発売販売チャネル(予定)：コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、小売店、売店など価格：オープンプライス賞味期限