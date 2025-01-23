お笑いコンビ・NON STYLEの石田明（44）が23日、自身のXを更新。TBS系『ラヴィット！』（月〜金前8：00）でMCを務める田村真子アナウンサー（28）との2ショットを公開した。【写真】「お似合いです！」「めっちゃ匂わせ」“ペアルック”風になったノンスタ石田＆田村アナこの日、同番組にレギュラー出演していた石田は「この度、田村さんとペアルックみたいになってしまい申し訳ございませんでした」と謝罪。田村アナと“ラ