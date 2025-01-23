静岡県の食材を売り込め。県産食材の認知度向上や新たな販路の開拓につなげるため、県は、22日、首都圏のホテルなどに向けた食材提案会を開催しました。会場では、知事自らがPRする場面も。（鈴木知事）「静岡県の特徴は、首都圏に非常に近い。そしてアクセスが非常に良い」「皆さんのところに新鮮で非常に品質のいい品物をスピード感をもって届けられる」22日、静岡市内のホテルで、首都圏の高級レストランやホテルなどに向