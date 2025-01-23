制作が発表された山口市版の「地球の歩き方」＝23日、山口市国内外の観光情報を扱うガイドブック「地球の歩き方」と山口市は23日、市版のシリーズを制作すると発表した。政令指定都市を除き、市では初めてで、10月に発売予定。NYタイムズ紙が昨年「行くべき52カ所」に選出したのがきっかけで実現した。市内の大学に通う学生も参加し、若年層へのアピールを狙う。山口市で記者会見した由良暁世編集長は「全国的に知られていない