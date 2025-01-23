芸能界引退を表明したタレントの中居正広（52）が公式サイトでもコメントを発表した。以下全文。要潤、中居正広に対してと思われるメッセージ投稿も削除「つい、感情だけで突っ走ってしまいました」「ご報告私、中居正広は本日をもって 芸能活動を引退いたします。なお、会社であります【（株）のんびりなかい】につきましては、残りの様々な手続き、業務が終わり次第、廃業することと致します。ご報告にあたりましては、私がこれ