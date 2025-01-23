軽さと機能性が融合したアイテムを展開する、NY発のバッグブランド「LeSportsac(レスポートサック)」は、ハートをモチーフとしたギフトコレクション「GIFT for YOU 愛と感謝を伝える贈りもの」を1月22日(水)に発売。ポーチからバッグまで、日本限定アイテムを含む幅広いアイテムをラインナップしている。同コレクションは、全国の「LeSportsac」店舗、「LeSportsac」公式オンラインストア、各オンラインストアで購入可能だ。2種類