セリエAのレッチェでプレイするDFパトリック・ドルグ（20）の獲得に向けて、マンチェスター・ユナイテッドは再びオファーを出す準備をしているという。英『Daily Mail』など複数メディアが報じている。昨シーズンに正式にトップチームへ昇格したドルグは今シーズン公式戦22試合に出場し、3ゴール1アシストをマークしている。そんな同選手を今冬の移籍市場で獲得したいと考えているユナイテッドは当初総額2300万ポンド（約44億円）