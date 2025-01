PSYCHIC FEVERが、新曲「What's Happenin'」を1月30日14時(日本時間)にリリース。あわせて、同楽曲のMVも同時公開される。 (関連:髙橋海人とPSYCHIC FEVERも初参加SKY-HI仕掛ける『D.U.N.K. Showcase』第3章でさらに越える垣根) 今作は、「Just Like Dat feat. JP THE WAVY」に続く、JP THE WAVYによるプロデュース作品。「Just Like Dat」同様、マイアミベース/アトランタベースのグ