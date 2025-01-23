サンスター文具から、任天堂「スーパーマリオ」シリーズとコラボレーションした文具雑貨が登場。2025年1月下旬より順次、任天堂直営オフィシャルストアなどで発売される。「スーパーマリオ」とのコラボ文具や雑貨が登場1985年の「スーパーマリオブラザーズ」の登場以来、多彩なバリエーションのゲームや映画作品で幅広い世代に愛され続けている「スーパーマリオ」シリーズ。今回は、シリーズに登場するキャラクターをモチーフにし