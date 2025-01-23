ナイキ(NIKE)は、ウィメンズスニーカー「エア スーパーフライ」を2025年2月7日(金)より一部のナイキ取扱店などにて発売する。「エア スーパーフライ」モダンなアレンジで復刻ランニングにルーツを持つトレーニングシューズ「エア スーパーフライ」が、誕⽣から25年の時を経て再登場。オリジナルモデルの構造を引き継いだ2000年代初期のルックを踏襲しつつ、モダンなアレンジを加えて復刻したメタリックシルバーの「エア スー