フリーアナウンサーの野村邦丸（68）が、自身がパーソナリティーを務める22日放送の文化放送「くにまる食堂」（月〜木曜前9・00）に出演。この日、芸能界引退を表明したタレント・中居正広（52）について言及した。中居は公式サイトで芸能界引退を表明。「全責任は私個人にあります。これだけたくさんの方々にご迷惑をおかけし、損失を被らせてしまったことに申し訳ない思いでなりません」と騒動について、謝罪した。13時を