マッチングアプリを利用してデートを装い、バーに誘い込んだ男性客に高額な飲食代金を請求していたとみられる東京・吉祥寺のバー従業員の男女3人が警視庁に逮捕されました。風営法違反の疑いで逮捕されたのは、東京・吉祥寺のバー従業員、宮島梨紗容疑者（20）ら男女3人で、去年5月ごろ、男性客と一緒にカードゲームをするなどの接待営業を無許可で行った疑いがもたれています。宮島容疑者らは、マッチングアプリで知り合った男性