【テラスタルフェスex】 2月下旬～4月以降順次 再販 価格：1パック550円 【バトルパートナーズ】 2月下旬～4月以降順次 再販 価格：1パック180円 ハイクラスパック「テラスタルフェスex」 ポケモンは1月23日、TCG「ポケモンカードゲーム」の一部商品に