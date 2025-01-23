宗山には負けん！ヤクルトの2年目左腕・石原勇輝投手（23）が23日、高校、大学の1学年後輩である楽天のドラフト1位・宗山塁内野手との対戦を熱望した。広陵（広島）、明大で計5年間、一緒にプレー。後輩ながら「練習も真面目にやっていて、私生活も隙がなかった。本当にお手本になるような選手」だったという。華麗な遊撃守備も高く評価されているが、石原も「後ろを守ってもらって、すごい信頼していた。高校、大学とエラー