スキージャンプのワールドカップ女子蔵王大会が24日開幕するのを前に、出場する高梨沙羅選手と伊藤有希選手が意気込みを語りました。世界中から多くの選手が出場するこの大会は2012年以降、コロナ禍の2年を除いて毎年この時期に開かれています。ことしの大会を前に山形市で記者会見が開かれ、祖父母が山形県出身の高梨沙羅選手と、去年の蔵王大会の個人戦で2位に輝いた伊藤有希選手が意気込みを語りました。高梨沙羅選