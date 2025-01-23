２３日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比１６．５４ポイント（０．５１％）高の３２３０．１６ポイントと３日ぶりに反発した。市場活性化の期待が相場を支える流れ。中国証券監督管理委員会、中国人民銀行（中央銀行）、国家金融監督管理総局など６部門は２２日、「中長期資金の市場参加促進に関する実施案」を発表した。大型の国有保険会社によるＡ株（株式ファンド含む）投資規模、投資比率の引き上げ