高校から入団した日本ハムの新人４選手が２３日、千葉・鎌ケ谷の球団施設でＪＲＡ競馬学校騎手課程４１期生７人と交流した。４選手は練習用の木馬に挑戦。悪戦苦闘しながら騎手の難しさを体感すると、今度は競馬学校の生徒にティー打撃を指南した。競馬を見たことは全くないというドラフト１位の柴田獅子投手（福岡大大濠）は「足がヤバい。太ももがすごくキツい。たぶん練習よりキツいです。（騎手は）すごいですよ」と悲鳴。