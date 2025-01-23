JR長野駅前で警戒に当たる警察官＝23日午後4時33分、長野市長野市のJR長野駅前で男女3人が刺され1人が死亡、2人が負傷した事件で、発生の数十分前、現場近くで似た男が目撃されていたことが23日、長野県警への取材で分かった。捜査本部は、男が機会をうかがっていた可能性もあるとみている。無差別殺人事件として220人態勢で男の行方を追っている。事件は22日午後8時ごろ、バス乗り場付近で発生した。捜査本部によると、男は20