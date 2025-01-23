「卓球・全日本選手権」（２３日、東京体育館）女子シングルス一般の部・４回戦が行われ、パリ五輪代表で今大会スーパーシードの張本美和＝木下グループ＝が初戦を迎えた。原芽衣＝レゾナック＝と対戦し、４−０（１１−７、１１−４、１１−３、１１−４）で勝利した。昨年の全日本は、パリ五輪代表の最終選考大会に位置づけられていたため「あんまり全日本感がないというか、選考会してるくらいの気持ちだった」という。し