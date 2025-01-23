現在放送中のテレビ朝日系木曜ドラマ『プライベートバンカー』（木曜よる9時）。次回放送分となる第3回（1月23日放送予定）のあらすじが公式サイトにて公開されました。【写真】大迫力！絶対的権力者・美琴（夏木マリさん）プライベートバンカーとは、実際に存在する職種で、富裕層を相手に資産管理や資産形成の助言を行う“マネーのプロフェッショナル”。主演の唐沢寿明さんが演じるのは、圧倒的な金融知識と人脈を持ち、富豪た