INORANが、ビルボードライブ東京にてアコースティックライブを3月15日に開催する。 （関連：松本孝弘、稲葉浩志、HYDE、INORAN……ソロツアーで新たな一面を見せるキャリアアーティスト） 昨年結成35周年イヤーを迎えたLUNA SEAのギタリストとして知られるINORAN。現在はライブツアー『LUNA SEA 35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA』で全国を巡り、今年2月にツアーファイナル