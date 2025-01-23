静岡県教育委員会は、制限速度40キロの一般道を時速77キロで運転した県立高校の校長など、道路交通法に違反した3人を戒告の懲戒処分としました。 1月23日付けで戒告の懲戒処分となったのは、県東部の県立高校に勤務する男性校長（58）です。 県教委によりますと、男性校長は2024年5月4日午前7時頃、埼玉県秩父市の一般道を運転中、制限速度40キロのところ37キロ超過の時速77キロで走行したということです。 このほか県教委は、2