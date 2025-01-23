お笑いタレント明石家さんま（69）が22日放送のフジテレビ「ホンマでっか！？TV」（水曜後9・00）に出演。「今フジテレビは大変で…」と話した。この日の企画は「ラクして運動不足解消SP」。進行役の同局井上清華アナウンサーは、ゲストのフリーアナウンサー森香澄に「運動不足って感じることあるんですか？」と質問。森は「飛行機のエコノミーだと真ん中の席に座る時、隣の人に当たらないように上着を脱ごうとすると肩甲骨が