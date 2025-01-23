ドジャースの入団記者会見に臨む佐々木朗希投手と、ロバーツ監督（右端）ら球団幹部＝22日、ロサンゼルス（共同）【ニューヨーク共同】佐々木朗希の争奪戦を制した米大リーグ、ドジャースの積極的な戦力補強を巡り、米メディアは皮肉交じりに報じている。全国紙USAトゥデー（電子版）は「ドジャースが新たな『悪の帝国』としての地位を揺るぎなくした」との見出しで名物記者の記事を掲載した。今オフはサイ・ヤング賞（最優秀