【北京共同】中国の短文投稿サイト、微博（ウェイボ）には23日、アイドルグループ「SMAP」の元メンバーでタレントの中居正広さんの引退表明を受け「SMAP復活（の道）は永遠に閉ざされた」と落胆するファンの投稿が相次いだ。SMAPはかつて中国でも人気で、11年9月に北京で結成後初の海外コンサートを開催し、ヒット曲「世界に一つだけの花」などを中国語で披露した。前年に沖縄県・尖閣諸島付近で中国漁船衝突事件が起き日中関