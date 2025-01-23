お笑いコンビ「チョコレートプラネット」が23日、都内で行われた「ACNラムセス大王展ファラオたちの黄金」の記者発表会に登場した。この記事の写真を見る同展は、3月8日〜9月7日まで、東京・豊洲市場前「ラムセス・ミュージアムatCREVIABASETokyo」で開催され、エジプト史上“最も偉大な王”と称されるラムセス大王（ラムセス2世）とその時代にまつわる至宝180点が展示される。チョコプラの二人は昨年、エジプトの博物館