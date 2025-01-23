去年11月、新潟県柏崎市の空き家に侵入して金品を盗もうとした疑いで会社員の男が逮捕されました。邸宅侵入・窃盗未遂の疑いで逮捕されたのは、長岡市の会社員の男（49）です。男は去年11月3日午後3時ごろ、柏崎市成沢の空き家に侵入して、金品を盗もうとした疑いがもたれています。事件は被害者からの110番通報で発覚しました。警察の調べに対して、男は「私がやったことに間違いありません」と容疑を認めています。警察は動機な