[台北 ２３日 ロイター] - 台湾の卓栄泰行政院長（首相）は２３日、野党が支配する立法院（国会）で今週可決された予算削減は「自殺行為」だと非難し、見直しと再採決を議会に求める可能性があると述べた。当局によれば、２１日に可決された今年の中央政府歳出の削減額は２０７６億台湾ドル（６３億５０００万米ドル）で、予算案総額の６．６％に当たる。野党はまた、予算案全体の約５．１％、過去平均の１０倍に当たる１６０