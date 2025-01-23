(２段楽目の誤字を修正して再送します)Gerry DoyleKaren Lema[２３日 ロイター] - フィリピン政府関係者によると、米陸軍は中距離ミサイル発射システム（ＭＲＣ）「タイフォン」をルソン島のラオアグ飛行場から島内の別の場所に移動させた。「タイフォン」は移動可能な地上発射型ミサイル発射システムで、トマホーク巡航ミサイルやＳＭ─６ミサイルを搭載する。フィリピンには２０２４年４月、合同軍事演習中に初めて配備された