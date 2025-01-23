Kentaro Okasaka［東京２３日ロイター］ - ディスコは２３日、２０２５年３月期の連結営業利益が前年比２５．８％増の１５２８億円になる見通しと発表した。生成ＡＩ（人工知能）関連の需要拡大などで取引先の設備投資が活発で、過去最高を見込む。ＩＢＥＳがまとめたアナリスト１９人の予想平均値１６９７億円は下回った。通期の売上高も同２１．３％増の３７３０億円と、過去最高を計画する。精密加工装置の出荷が堅調に推移