第十管区海上保安本部は23日定例会見を開き、去年、県内で発生した船舶事故は前の年よりおよそ3割増えた83件だったと発表しました。 第十管区海上保安本部によりますと、県内で去年、発生した船舶事故は前の年より18件多い83件で死者は2人でした。また、マリンレジャーなどによる人身事故は、前の年より27人多い113人でこのうち死者・行方不明者は42人でした。 船舶・人身事故ともに増加した要因について十管本部は「現在