ややドル買いの動き、ユーロドル１．０３９０近辺に安値広げる＝ロンドン為替 ロンドン朝方、ややドル買いの動きが入っている。ユーロドルは1.0390近辺、ポンドドルは1.2296近辺、豪ドル/ドルは0.6261近辺にそれぞれ本日の安値を広げた。ドル円は156.55付近で動かず。 EUR/USD1.0398GBP/USD1.2304AUD/USD0.6264USD/JPY156.56