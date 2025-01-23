歌手の藤あや子さんが自身のブログを更新し、微笑ましい食卓の様子を紹介しています。【写真を見る】【藤あや子】愛猫が食卓にちょこん「マルオレ食堂」カレーとパスタにご満悦藤さんは、カレーライスとミートソーススパゲッティの写真を投稿。ミートソースは「牛ひき肉に白菜と人参とトマトをたっぷり」「パスタは1.6ミリ」。 カレーは「牛肉・じゃがいも・にんじん・玉ねぎ・ブロッコリー・アスパラ・ヤングコーン」と具だ