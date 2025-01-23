「大相撲初場所・１２日目」（２３日、両国国技館）初日から連日、有名人の観戦が目立つ今場所で、この日はテレビ画面の左に写り込んだピンク色のカップルに注目が集まった。東方の力士が勝ち名乗りを受けるたびに、テレビ画面の左端、力士の後方あたりに林家ペー・パー子師匠夫妻の姿が。どこから見てもすぐわかるおなじみのピンクの洋服で、パー子の髪にはピンクの花飾りが可愛らしく揺れた。。ＳＮＳでは「林家ペーさん