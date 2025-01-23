「卓球・全日本選手権」（２３日、東京体育館）女子シングルス４回戦が行われ、パリ五輪代表の平野美宇（木下グループ）が今大会初登場し、村松愛菜（専修大）を４−０で下した。初戦からストレート勝ちを収め、好発進。「レシーブが完璧じゃない部分があったと思うけど、思い切ったプレーができた。全体的な調子は悪くない」とうなずいた。年明けに出場した国際大会からの帰国後は、木原美悠（木下グループ）と温泉に行き、